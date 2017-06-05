هنأ البرلمان العربي الكويت أميرا وحكومة وشعبا بانتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للعامين القادمين.

وأكد رئيس البرلمان د. مشعل السلمي في بيان أن «هذا التصويت الكبير الذي حصلت عليه الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس مدى تقدير المجتمع الدولي لجهود الكويت على الساحة الدولية في تحقيق السلم والأمن الدوليين ويمثل انتصارا كبيرا للديبلوماسية الكويتية والعربية».

وأعرب السلمي عن ثقته في أن الكويت ستكون خير من يدافع عن قضايا الأمة العربية بما يلبي آمال الشعب العربي وتطلعاته في تحقيق الأمن والسلام والرخاء والتقدم للمنطقة العربية والعالم أجمع.

وكانت الكويت فازت أمس الأول الجمعة بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين تبدأ في يناير 2018.



وحصلت على 188 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.