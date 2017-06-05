بعث سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ببرقية تهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة فوز الكويت بعضوية غير دائمة بمجلس الأمن وجاء فيها: صاحب السمو الأخ الشيخ/ صباح الأحمد أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة.. يطيب للحرس الوطني ـ قادة وقوات ـ أن يرفع الى مقام سموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بما تحقق على أيادي سموكم وبحكمتكم البالغة من فوز لدولة الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.



وان هذا النجاح لهو ثمرة لجهود سموكم المستمرة ونجاح للديبلوماسية الكويتية، وكذلك المكانة الدولية المرموقة والمستوى الرفيع الذي تحظى به الكويت إقليميا ودوليا.



سائلين المولى عز وجل ان يديم على سموكم موفور الصحة والعافية وان يوفقكم لإبراز وطننا العزيز بما يستحقه من مكانة دولية، وان تظل قائدا للعمل الإنساني.