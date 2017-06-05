أعلنت سفارة الجمهورية الفرنسية في الكويت عن بدء المرحلة الأولى من خدمة استقبال طلبات تأشيرات السفر إلى فرنسا ودول الشنغن لموظفي كبرى الشركات الخاصة والمؤسسات العامة، وذلك لتسهيل طلبات الحصول على التأشيرة لجميع موظفي الشركات من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وستتيح هذه الخدمة لجميع الموظفين العاملين في الشركات المختارة ضمن إطار التعاون مع السفارة، أولها «مجموعة التمدين»، تقديم الطلب وتسليم المستندات والصور والجوازات وإكمال الإجراءات، ومن ثم تسلم المعاملات المنجزة في مقر عملهم.

وقال السفير الفرنسي كريستيان نخلة: ان القسم القنصلي بالسفارة يعمل على إثراء العلاقة بين الشعبين الكويتي والفرنسي بشكل مستمر، ثقافيا وتجاريا واقتصاديا وسياحيا، وتمثل هذه الخدمة سابقة فريدة بالمنطقة سيكون لها وقع إيجابي في العلاقة الثنائية المتميزة بين الكويت وفرنسا وشعبيهما من خلال تيسير الإجراءات وتسهيل الخدمة لجعل فرنسا بوابة أوروبا والعالم للمسافرين من الكويت.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة التمدين العقارية محمد المرزوق: ان اختيار سفارة فرنسا لنا كشريك أول في تطبيق هذه الخدمة يعبر عن الثقة التي تتمتع بها «مجموعة التمدين» في الكويت، وسنسعى دائما للعمل مع شركاء مختلفين لجلب الأفضل لموظفي المجموعة.