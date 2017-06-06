استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس عمار عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وقد تم خلال اللقاء استعراض أهم مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية وقد تمنى سموه بمناسبة هذا الشهر الفضيل أن تكلل جهود القيادة العراقية وأطيافها على استقرار العراق وتطهير أرضه من كل عناصر الإرهاب وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدا سموه على حرص الكويت على وحده العراق وسلامته وعلى ضرورة تكاتف طوائف المجتمع العراقي وترسيخ الوحدة الوطنية بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار للعراق وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق واستعادة دوره الحضاري بين أشقائه.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم وسفير العراق لدى الكويت.