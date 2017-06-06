استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف بن أحمد العثيمين وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار عبدالعزيز الحكيم والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

من جانب اخر، تسلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة خطية من الرئيس ميشيل تامر رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة.

وقد قام بتسليم الرسالة لنائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الكويت نورتون دياندرادي ميلو رابيستا.