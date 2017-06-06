بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد مع مساعد وزير الدفاع لجمهورية تركيا شواي الباي التعاون المشترك.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها ان اللقاء بين الجانبين تطرق الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ولاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.
وأضافت ان مساعد وزير الدفاع التركي شواي الباي قام بتسليم رسالة خطية من وزير الدفاع التركي فكري إيشيك للشيخ محمد الخالد.
حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح ورئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن أحمد العميري وسفير جمهورية تركيا لدى البلاد مراد تامير والوفد المرافق له.