رفع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد صادق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة نيل الكويت عضوية غير دائمة في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019 وحصولها على 188 صوتا في الانتخابات التي جرت أثناء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الثاني من يونيو الجاري.

وأضاف الشيخ صباح الخالد في برقية رفعها إلى سمو الأمير ان «هذا الإنجاز الوطني البارز يأتي ترجمة للمبادئ العريقة والثوابت الأصيلة التي أسسها سموه طيلة أكثر من أربعة عقود في قيادة دفة الديبلوماسية الكويتية بسياسات روحها سلامة النوايا ورفعة القيم وحميد المناقب ومنهجها الانفتاح الإيجابي والاعتدال البناء ومقصدها أمن ورفاه المعمورة» مؤكدا للمقام السامي ان إخوانه وأبناءه منتسبي وزارة الخارجية سيواصلون السير على نهج سموه استكمالا لمسيرة الخير والعطاء لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من عزة وسؤدد.

كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي د.يوسف العثيمين وذلك بمناسبة زيارته إلى البلاد حيث تم استعراض الاستحقاقات القادمة في برنامج أعمال المنظمة وبحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وقنصل عام الكويت في مدينة جدة مندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي القنصل وائل العنزي وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.