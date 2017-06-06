اجرى مساء الأثنين صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة حيث اعرب سموه عن تمنيه عليه العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ اي خطوات من شأنها التصعيد والعمل على اتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر بالعلاقات الاخوية بين الاشقاء.

وأكد سموه العمل لدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ما يربطهم من علاقات تاريخية راسخة.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أمير منطقة مكة المكرمة والوفد المرافق لسموه حيث نقل لسموه رعاه الله رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد و وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر الصباح و النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله .