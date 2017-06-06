التصعيد ضد قطر سبقته حملة تحريض غير مسبوقة ولكننا اختارنا التعامل مع الموضوع بحكمة





أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رفض بلاده أي محاولة لفرض وصاية عليها، وقال إنه لن تكون هناك إجراءات تصعيدية من الجانب القطري.

وقال في مقابلة مع قناة الجزيرة :"الإجراءات التي تم اتخاذها أحادية الجانب من هذه الدول ولن يكون هناك إجراءات تصعيدية في المقابل لأن قطر ترى أنه يجب أن تحل الخلافات على طاولة حوار في جلسة مكاشفة ومصارحة".

وأكد وزير الخارجية القطري أن "التصعيد ضد قطر سبقته حملة تحريض غير مسبوقة شملت إساءات طالت رموز الدولة ولم تقابلها الدوحة بالمثل ولكن

اختارت التعامل مع الموضوع بحكمة".

وأشار إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرر تأجيل خطاب كان مقررا أن يلقيه مساء أمس الاثنين من أجل منح فرصة لجهود الوساطة التي

يقودها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد .

وتحدث الوزير عن تلقيه العديد من الاتصالات وإجرائه اتصالات أخرى مع عدد من نظرائه الذين عبروا عن أملهم في احتواء الخلاف الخليجي بأقرب وقت،

وأكد تلقي عروض من أجل الوساطة إلا أنه أوضح أن قطر تتمسك بحل الخلافات داخل المنظومة الخليجية.

وأكد أن علاقات قطر استراتيجية وممتازة مع المؤسسات الأمريكية الرسمية ولا تقاد عبر المؤسسات الهامشية المتطرفة.

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت فجر أمس الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الديبلوماسيين القطريين المغادرة،

وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة.