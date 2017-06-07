صاحب السمو بحث مع عاهل الأردن تطورات المنطقة وتلقى اتصالين من رئيسي تركيا والسودان



تعلقت الآمال في الخليج والعالم رسميا وشعبياً بمساعي التهدئة التي يبذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في المملكة العربية السعودية وقطر لنزع فتيل الأزمة ومحاولة ترتيب البيت العربي درءا للمخاطر التي تحيط بالمنطقة، حيث غادر سموه إلى جدة عصر أمس الثلاثاء في بداية مساعي الوساطة الكويتية لاحتواء أزمة قطع العلاقات.

وكان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد قد عاد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء امس من المملكة العربية السعودية بعد ان عقد سموه جلسة مباحثات مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وذلك بقصر السلام في جدة حيث تم استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.



وحضر المباحثات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين من الوفد الرسمي المرافق لسموه.



كما حضر المباحثات من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير د.منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وكبار المسؤولين في حكومة المملكة العربية السعودية .



الى ذلك أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على شرف صاحب السمو الامير والوفد الرسمي المرافق مأدبة افطار بقصر السلام في مدينة جدة وذلك بمناسبة زيارة سموه الاخوية للمملكة .



وكان صاحب السمو الأمير قد تلقى رسالة شفهية مساء الاثنين من خادم الحرمين الشريفين نقلها أمير منطقة مكة ومستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.



وتحادث صاحب السمو الأمير هاتفيا مع أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد وحثه على التهدئة وعدم التصعيد ونتج عن ذلك تأجيل أمير قطر إلقاء خطاب للشعب القطري.



وفيما أعلنت قطر على لسان وزير خارجيتها استعدادها للحوار والتفاوض لاحتواء الأزمة، قالت الإمارات إن قطر بحاجة لاتخاذ إجراءات معينة لإعادة بناء الثقة، «لا بد من خريطة طريق مضمونة».



في الوقت نفسه، قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن الولايات المتحدة ستحاول بهدوء تخفيف التوتر بين السعودية وقطر وانه لا يمكن عزل الدولة الصغيرة بالنظر الى المصالح العسكرية والديبلوماسية الاميركية.



لكن بخلاف هذا التوجه، كان لافتا ما غرد به الرئيس الأميركي ترامب امس من انه عندما كان يلقي كلمته في القمة الإسلامية - الأميركية بالرياض وتحدث «عن الدول التي تمول الإرهاب أشار قادة الى قطر».

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه قد غادروا بحفظ الله ورعايته، ارض الوطن عصر امس، متوجها إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر العبدالله، والشيخ فيصل السعود، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير احمد فهد الفهد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.احمد ناصر المحمد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أجرى اتصالا هاتفيا مساء أمس الأول بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة، حيث اعرب سموه عن تمنيه على اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ اي خطوات من شأنها التصعيد والعمل على اتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر بالعلاقات الأخوية بين الأشقاء.

مؤكدا سموه العمل لدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ما يربطهم من علاقات تاريخية راسخة.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس الأول من الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة هنأ خلاله سموه بفوز الكويت بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة لعامي 2018 و2019.

كما تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

إلى ذلك، أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس الأول بأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، جرى خلاله بحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وسبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة، وسبل تطوير العلاقات بينهم، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تلقى صاحب السمو الأمير اتصالا هاتفيا من الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه، وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، كما هنأ سموه بفوز الكويت بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة لعامي 2018 و2019. كما تم خلال الاتصال بحث آخر المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا) فإن صاحب السمو الأمير «طمأن الرئيس البشير بأنه سيغادر إلى المملكة العربية السعودية لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والقيام بمساع لاحتواء الأزمة مع دولة قطر ومحاولة ترتيب البيت العربي درءا للمخاطر التي تحيط بالعالم العربي والإسلامي».

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.