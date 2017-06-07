صاحب السمو أقام مأدبة إفطار على شرف مستشار خادم الحرمين الشريفين

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بقصر دسمان وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أمير منطقة مكة المكرمة والوفد المرافق لسموه، حيث نقل لسموه ـ رعاه الله ـ رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ووزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

كما اقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بقصر دسمان مأدبة افطار على شرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أمير منطقة مكة المكرمة والوفد المرافق لسموه وذلك بمناسبة زيارته للبلاد وبحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف بن أحمد العثيمين ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سماحة عمار عبدالعزيز الحكيم.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أمير منطقة مكة المكرمة وصل الى البلاد في زيارة.

وكان في استقباله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.