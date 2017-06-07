أكد رئيس تنزانيا جون ماغوفولي أهمية تبادل الخبرات مع الجانب الكويتي في عدد من القطاعات الناشئة خاصة قطاعي النفط والغاز.

وذكرت سفارتنا في دار السلام في بيان تلقته «كونا» أمس ان تأكيد الرئيس ماغوفولي جاء في لقاء ودي عقده مع سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم ضمن اللقاءات الدورية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

ووجه رئيس تنزانيا دعوة لمدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لزيارة تنزانيا للنظر في إمكانية دعم عدد من مشروعات البنى التحتية وتمويلها بقروض ميسرة في مختلف مدنها بما في ذلك العاصمة السياسية الجديدة دودوما. وناشد الكويت دعم مشروع بناء طريق جديد في دودوما متعهدا بإطلاق اسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عليه. وتقدم بالشكر للكويت لدورها في تحسين الخدمات الصحية في تنزانيا، مشيرا الى تبرعها بأجهزة طبية لغرفة عمليات متكاملة سيتم تسليمها قريبا لمركز «جاكايا كيكويتي» الرئيسي لأمراض القلب في العاصمة بتكلفة تقديرية تبلغ 250 ألف دولار فضلا عن حفر 27 بئر مياه خلال الأشهر القليلة الماضية في عدد من المدارس بالمدينة ضمن مبادرة السفارة «بئر ماء لكل مدرسة». وأعرب كذلك عن شكره العميق لحكومة الكويت لتقديمها قرضا بقيمة 51 مليون دولار لبلاده في مارس الماضي لتمويل مشروع طريق «تشانيا - نياهوا» بطول 85 كيلومترا ليربط محافظتي تابورا وسينغيدا وسط البلاد.

وأثنى الرئيس ماغوفولي على دور الجمعيات الخيرية الكويتية في تقديم مساعدات تمس بشكل مباشر المواطن البسيط وتسهم في تحسين مستوى معيشته بخاصة مشاريع المياه وحفر الآبار والتي تدعم جهود الحكومة التنزانية في مواجهة ازمة ندرة المياه. وأعقب اللقاء مراسم تسلم رئيس تنزانيا سيارتين كبيرتين لتجميع النفايات قدمتهما حكومة الكويت عبر لجنة المساعدات الخارجية المنبثقة من مجلس الوزراء.