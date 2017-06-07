غادر صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم الثلاثاء المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد زيارة أخوية.

وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة امير منطقة مكة المكرمة.

وكان صاحب السمو الامير قد عقد جلسة مباحثات مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بقصر السلام في جدة حيث تم استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.



وحضر المباحثات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين من الوفد الرسمي المرافق لسموه.



كما حضر المباحثات من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وكبار المسؤولين في حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

الى ذلك التقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث اقام على شرف سموه رعاه الله والوفد الرسمي المرافق مأدبة افطار بقصر السلام في مدينة جدة وذلك بمناسبة زيارة سموه الاخوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه قد وصلوا عصر اليوم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.



وقد كان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة امير منطقة مكة المكرمة.