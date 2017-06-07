



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ببرقية شكر الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما حظي به سموه والوفد الرسمي المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال الزيارة الاخوية التي قام بها سموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



معبرا سموه عن بالغ سروره باللقاء الاخوي الذي جمعه بأخيه خادم الحرمين الشريف وما ساده من روح الأخوة والمودة في اطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية متميزة بينهما كما تجسد الحرص المشترك على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين المزيد من التقدم والازدهار.