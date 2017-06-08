بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما حظي به سموه والوفد الرسمي المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال الزيارة الأخوية التي قام بها سموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



معبرا سموه عن بالغ سروره باللقاء الأخوي الذي جمعه بأخيه خادم الحرمين الشريف وما ساده من روح الأخوة والمودة في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية متميزة بينهما، كما تجسد الحرص المشترك على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.