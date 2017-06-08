التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي أمس الأربعاء وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين الكويت وسلطنة عمان الشقيقة المنعقدة أمس.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، وسفير الكويت لدى سلطنة عمان فهد المطيري، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني.

وحضر عن الجانب العماني الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سلطان الحبسي وسفير سلطنة عمان الشقيقة لدى البلاد حامد آل إبراهيم.