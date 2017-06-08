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الملك سلمان بن عبدالعزيز أقام مأدبة إفطار على شرف صاحب السمو والوفد المرافق

سمو الأمير غادر دبي بعدما التقي نائب رئيس دولة الإمارات



وسط آمال وتطلعات بنجاح جهود سموه المشهودة في الوساطة الخليجية يواصل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساعيه لاحتواء الخلاف الخليجي. غادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم الاربعاء من دولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.



وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب امير دولة قطر الشقيقة وعدد من اصحاب السعادة الوزراء وسفير دولة الكويت لدى دولة قطر الشقيقة حفيظ محمد العجمي واعضاء السفارة.



وكان سموه قد زار مساء اليوم الاربعاء دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة التقي خلالها أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر زعبيل في مدينة دبي.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين من الوفد الرسمي المرافق لسموه.

كما حضر اللقاء من الجانب الاماراتي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق اقام نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مأدبة افطار وذلك بمناسبة زيارة سموه الاخوية لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.



وكان صاحب السمو قد غادر الامارات بعد ان وصل اليها عصر أمس الأربعاء إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث سبل حل الأزمة مع القادة الإماراتيين، وكان في استقبال سموه على أرض المطار أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



وكان صاحب السمو الأمير قد عقد مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة مساء الثلاثاء.



هذا، وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: إن الإجراءات المتخذة تصب في مصلحة قطر والمنطقة، لافتا الى انه لم يطلب وساطة أوروبية، والخلاف يتم التعامل معه في أطر مجلس التعاون الخليجي.



من جانبه، شدد وزير الخارجية الألماني زيجمار غابريل على ضرورة «توحيد الجهود في منطقة الخليج لنزع فتيل التصعيد وحل الأزمة الحالية».



وأضاف أن «ألمانيا تدعم الوساطة التي يقوم بها سمو أمير الكويت».



الرئيس التركي أردوغان أكد أن «عزل قطر بإجراءات من بينها فرض عقوبات لن يرأب الصدع»، معبرا عن اعتزامه «تطوير العلاقات مع الدوحة».



إلى ذلك، توالت دعوات متزايدة لتهدئة الأزمة وحل الخلاف والحفاظ على الوحدة، خصوصا من جانب الرئيس الأميركي ترامب الذي تحادث هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال بيان للبيت الأبيض: نواصل محادثاتنا لحلّ الخلاف بين قطر ودول عربية.



أما الرئيس الفرنسي ماكرون فقد أبدى استعداده لدعم كل المبادرات لتفعيل التهدئة. من جانبها، فرضت الإمارات عقوبات بالسجن والغرامات على كل من يبدي تعاطفا مع قطر، ومنعت حاملي جوازات السفر القطرية والإقامة في قطر من دخول بلادها.



وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش: إن الإمارات والسعودية تريدان تغيير سياسة قطر وليس نظامها.



وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مجددا أنها ملتزمة بتوفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين، موضحة أن قرار مغادرتهم المملكة ومنع دخولهم كان لأسباب أمنية.



وفي الإطار نفسه، قطعت كل من موريتانيا وجزر القمر علاقاتهما مع قطر، فيما خفضت الأردن التمثيل الديبلوماسي مع الدوحة.



وحضر المباحثات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين من الوفد الرسمي المرافق لسموه.



كما حضر المباحثات من الجانب السعودي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير د.منصور بن متعب بن عبدالعزيز ووزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وكبار المسؤولين في حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد التقى أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث تم تبادل التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك سائلين الله تعالى ان يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال وان يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.



بعدها أقام خادم الحرمين الشريفين على شرف صاحب السمو والوفد الرسمي المرافق مأدبة إفطار بقصر السلام في مدينة جدة، وذلك بمناسبة زيارة سموه الاخوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.هذا، وعاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى ارض الوطن مساء اول من امس الثلاثاء قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بعد زيارة أخوية.



وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.



ورافق سموه وفد رسمي ضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله واحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو الأمير.



وقد غادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اول من امس الثلاثاء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بعد زيارة أخوية. وقد كان في وداع سموه على أرض المطار مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه قد وصلوا عصرا إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.

وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة صلاح البعيجان والقنصل العام للقنصلية العامة في إمارة دبي والإمارات الشمالية ذياب الرشيدي وأعضاء السفارة.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر أرض الوطن عصر امس الاربعاء متوجها إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب صاحب السمو الأمير احمد فهد الفهد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد.