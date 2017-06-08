استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

إلى ذلك استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.