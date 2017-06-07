أدان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، بشدة الهجومين اللذين استهدفا مبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، وضريح الإمام الخميني في العاصمة طهران، اليوم الأربعاء.



وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "استيفان دوغريك"، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن غوتيريش، يعرب عن خالص تعازيه للحكومة الإيرانية ولأسر الضحايا، وعن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



وأردف قائلا "يأمل الأمين العام في تقديم المسؤولين عن هذا العنف غير المبرر إلى العدالة على وجه السرعة. ويتعين على جميع البلدان أن تعمل معا في محاربة الإرهاب، مع التمسك بالحقوق والقيم العالمية التي تربط المجتمع العالمي".



وقتل 12 شخصًا وجرح 42 آخرون خلال الهجومين اللذين تعرض لهما، اليوم، مبنى مجلس الشورى الإيراني، وضريح الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران. بحسب موقع وزارة العدل الإيرانية.



وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي لاحقًا المسؤولية عن تنفيذهما، وفق بيان منسوب له.