الشمري: 4600 متقدم من أبناء العسكريين تمت مقابلتهم ورفعت كشوفات بأسمائهم للأمن والاستخبارات تمهيداً للكشف الطبي

قبول أبناء حملة إحصاء 1965 سيكون بعد الانتهاء من قبول أبناء العسكريين

عبدالهادي العجمي

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد عن فخره واعتزازه لما تقوم به قوة واجب مبارك الكبير في جزيرة بوبيان من دور مهم ومشرف في أداء وتنفيذ واجباتهم الموكلة إليهم.

وهنأ الخالد قوة واجب مبارك التابعة للقوة البرية بمناسبة شهر رمضان، متمنيا في تصريح للصحافيين عقب مأدبة إفطار اقامتها القوة أمس الأول على شرفه من المولى عز وجل ان يعيد هذا الشهر المبارك على الكويت وشعبها بالأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وقال الخالد عقب المأدبة التي أقيمت بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف ومستشار وزير الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الفريق توماس بيكيت والوفد المرافق له وكبار الضباط، إن هذه الزيارة تأتي استمرارا للجولة الرمضانية حيث زرنا منذ ايام اخوانهم في منطقة جيزان في المملكة العربية السعودية الشقيقة ونقلنا لهم تهاني وتحيات القيادة السياسية.

من جانبه، قال معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوة البشرية اللواء الركن خالد الشمري ان 4600 متقدم من أبناء العسكريين تمت مقابلتهم ورفعت كشوفات بأسمائهم للأمن والاستخبارات لافتا الى اننا ننتظر الردود الأمنية بشأنهم ومن ثم البدء بإجراءات الكشف الطبي وعلى أثرها يتم تحديد العدد لأول دفعة والتي ستكون مع بداية الموسم حسب توقعاته. وحول قبول أبناء حملة احصاء 1965 قال الشمري ان قبولهم سيكون بعد الانتهاء من قبول أبناء العسكريين.

وبدوره، قال آمر القوة البرية اللواء الركن الشيخ خالد الصباح ان زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد لقوة واجب مبارك في بوبيان تعني لنا الكثير وهي للاطمئنان على احوال ابنائه واخوانه في جميع القوات وحرصه بنفسه على جاهزيتنا القتالية والاستعداد.