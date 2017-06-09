قلد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، صباح أمس برئاسة الأركان العامة للجيش عددا من الضباط لرتبة عميد، وذلك تنفيذا للمرسوم الاميري الصادر من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد.

بدأت مراسم التقليد بقراءة المرسوم الأميري، بعدها ألقى رئيس الأركان كلمة بهذه المناسبة وجهها للضباط المرقين جاء فيها: في هذا اليوم المبارك يسعدني وزملائي أعضاء مجلس الدفاع العسكري أن نشارككم هذه الفرحة، والتي نتقدم من خلالها الى صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة على ثقته الغالية التي أولاكم إياها، كما أنقل لكم تهنئة ومباركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، متمنيا أن يكون هذا التقليد دافعا لكم لبذل المزيد من الجهد والعطاء المتواصل، وتمنى سعادته لوطننا الغالي الأمن والاستقرار في ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

حضر مراسم التقليد نائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف، وأعضاء مجلس الدفاع العسكري، وعدد من كبار قادة الجيش.