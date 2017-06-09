وقعت الكويت في خطوة استثنائية وغير مسبوقة اتفاقية متعددة الاطراف لتنفيذ الاجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الارباح.

وترأس سفيرنا لدى باريس سامي السليمان الوفد الكويتي نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح خلال مراسم توقيع الاتفاقية مساء امس الأول الاربعاء في احتفالية شهدت التزاما دوليا كبيرا بمشاركة مسؤولين من 72 دولة من بينهم نحو 40 وزيرا للمالية وذلك في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.

واكد السفير السليمان في تصريح لـ«كونا» أهمية الاتفاقية التي تعزز الهدف الرئيسي من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية.

وقال ان «الكويت ممثلة في وزارة المالية خطت خطوات متقدمة بالمضي قدما في التطبيق الصحيح لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الذي يتضمن حزمة من التوصيات الواجب تطبيقها». واعتبر ان هذه الاتفاقية جماعية توافقية تنظم تنقيحا سلسا ومرنا لتلك الاتفاقيات الضريبية دون المساس او التعرض للحقوق الضريبية المكتسبة من اتفاقياتها النافذة.

وأوضح السفير السليمان ان الاتفاقية جاءت بطابع مختلف كثيرا عن سائر الاتفاقيات الضريبية الاخرى اذ أتت بسياق وآلية متجددة تتيح السهولة في التغيير بالمواقف على بعض بنود واحكام الاتفاقية مع الحفاظ على المضمون العام مما يضمن لها الاستقرار.

وذكر ان هذه الاتفاقية عبارة عن مجموعة مواد مستوحاة من الخطة الإجرائية لتصحيح مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لتقوم على معالجة بعض العيوب في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

وضم الوفد الكويتي الذي شارك في الاجتماع المستشار في السفارة زياد الانبعي ومراقب ادارة الضريبة في وزارة المالية عمر الولايتي ومن وزارة المالية فيصل العسعوسي.