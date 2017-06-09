التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس الخميس مع المفوض العام للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (انروا) بيير كرينبول الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له اذ تم خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها المفوضية والتعاون القائم مع الكويت.

وقد أشاد كرينبول بجهود الكويت الرائدة في المجال الإنساني ودعم الهيئات الدولية القائمة في هذا المجال.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين.