محمد بن راشد: نُقدّر دور الكويت ومساعيها الحميدة نحو مستقبل خليجي عربي أكثر استقراراً

أمير قطر: نشكر ونقدر جهود صاحب السمو المخلصة من أجل حلّ الأزمة الخليجية عاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى ارض الوطن مساء اول من امس، وذلك بعد زيارة قام بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة قطر الشقيقة، وذلك في ظل تحركات صاحب السمو لاحتواء الازمة القائمة حاليا بين دول مجلس التعاون وقطر.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح.

ورافق سموه وفد رسمي ضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ومدير مكتب صاحب السمو احمد فهد الفهد.

وفي دبي، أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مباحثات مع اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بقصر زعبيل في مدينة دبي، حيث تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تعزيزها على جميع المستويات بشكل خاص وكذلك التطورات الراهنة في المنطقة العربية.

حضر المباحثات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين من الوفد الرسمي المرافق لسموه.

كما حضر المباحثات من الجانب الاماراتي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأشاد نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومساعيه الحميدة نحو مستقبل خليجي عربي اكثر استقرارا.

بعدها غادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بعد زيارة أخوية. وكان في وداع سموه على أرض المطار أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة صلاح محمد البعيجان والقنصل العام للقنصلية العامة في إمارة دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي وأعضاء السفارة.

ووصل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء إلى دولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار أخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب امير دولة قطر الشقيقة وعدد من اصحاب السعادة الوزراء وسفير الكويت لدى دولة قطر الشقيقة حفيظ محمد العجمي واعضاء السفارة.

وعقد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اجتماعا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وذلك في العاصمة الدوحة، حيث بحث صاحب السمو الامير وأخوه صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة نتائج زيارتيه الأخويتين للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ومساعي سموه الكريمة في محاولة حل الازمة في العلاقات بين دولة قطر الشقيقة وكل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة من اجل عودة العلاقات الى طبيعتها ووحدة صف دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، أعرب سمو أمير دولة قطر الشقيقة عن شكره وتقديره لجهود صاحب السمو الامير المخلصة من أجل حل الأزمة الخليجية.

وحضر المباحثات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين من الوفد الرسمي المرافق لسموه.

كما حضر المباحثات من الجانب القطري سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب امير دولة قطر الشقيقة وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الامير وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. بعدها غادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه قطر وذلك بعد زيارة أخوية. وكان في وداع سموه على أرض المطار أخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب امير دولة قطر الشقيقة وعدد من الوزراء وسفيرنا لدى دولة قطر الشقيقة حفيظ محمد العجمي واعضاء السفارة.