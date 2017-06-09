بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر إلى أخيه نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما حظي به سموه والوفد الرسمي المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال الزيارة الأخوية التي قام بها سموه لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



معربا سموه عن بالغ سروره باللقاء الأخوي الذي جمعه بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإخوانهم الكرام وما ساده من روح الأخوة والمودة في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة بينهما كما تجسد الحرص المشترك على تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم عليهما موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الرفعة والازدهار.