بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر إلى أخيه أمير دولة قطر الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما حظي به سموه والوفد الرسمي المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال الزيارة الأخوية التي قام بها سموه حفظه الله لدولة قطر الشقيقة.



معبرا سموه عن بالغ سروره باللقاء الأخوي الذي جمعه بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وما ساده من روح الأخوة والمودة في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية متميزة بينهما كما تجسد الحرص المشترك على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم في ظل قيادة سموه المزيد من التقدم والازدهار.