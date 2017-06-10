بحث سفيرنا لدى تونس علي الظفيري مع وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم سبل تعزيز التعاون بين البلدين لاسيما تفعيل (اتفاقية التعاون في المجال الديني).

وقال السفير الظفيري في تصريح لـ «كونا» ان لقاءه مع الوزير عظوم تطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الديني وتنفيذ «اتفاقية التعاون في المجال الديني» التي أبرماها في هذا الخصوص في العام 2010.

واضاف ان اللقاء عكس تقارب تونس والكويت في التعاطي مع مختلف الملفات والقضايا لاسيما في المسائل الدينية. من جهتها ذكرت وزارة الشؤون الدينية التونسية في بيان أن الوزير عظوم أكد خلال اللقاء ضرورة العمل على تطوير اتفاقية التعاون في المجال الديني بين البلدين وتفعيلها وتجسيدها على أرض الواقع من أجل تكريس الفكر الديني الوسطي المعتدل.

واستعرض عظوم بحسب البيان العلاقات التونسية الكويتية مؤكدا حرص قيادتي البلدين على دعمها في مختلف المجالات الاقتصادية والفكرية والدينية.