1800 طرد غذائي مقدمة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية للسوريين في الأردن

شهد الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك نشاطا كويتيا مكثفا في تقديم المساعدات للاجئين والنازحين والمحتاجين بالمنطقة في إطار جهود الكويت المتواصلة على الصعيد الإنساني، تنوعت المساعدات التي قدمتها الكويت خلال الأسبوع المنتهي بين الغذائية والمالية والعينية والصحية وتركزت في الأردن ولبنان واليمن الى جانب مدينة القدس.

وفي هذا السياق أعلنت لجنة زكاة القدس في المسجد الأقصى انها نفذت مشروع موائد الرحمن بتمويل من لجنة العالم العربي بجمعية إحياء التراث الإسلامي.

وقالت اللجنة في بيان إنها شرعت في تنفيذ المشروع مع الأيام الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى بدعم الكويت حيث تسعى لمساعدة رواد المسجد الوافدين من كل انحاء فلسطين كافة والفقراء من المدينة المقدسة في توفير وجبة الإفطار، معربة عن شكرها إلى جمعية إحياء التراث الإسلامي ولجنة العالم العربي التابعة لها على ما تقدمانه من اعمال خيرية مشيدة بالجهود التي تبذلها الكويت حكومة وشعبا في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته خاصة في مدينة القدس.

كما قامت جمعية النجاة الخيرية الكويتية بتوزيع 10400 وجبة إفطار صائم إضافة إلى سلال غذائية تضم أهم المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة مدة شهر تقريبا ضمن حملة شملت اللاجئين السوريين في الأردن وعددا من النازحين في الداخل السوري.

وعلى الصعيد نفسه دشنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مشروع افطار الصائم لإغاثة الشرائح الأقل فقرا واللاجئين السوريين بمختلف المحافظات الأردنية.

وباشرت الهيئة بالتعاون مع الجمعيات المحلية الأردنية توزيع أكثر من 1800 طرد غذائي تضم 12 صنفا من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والعدس والتمر والزيت وغيرها من المواد التي تحتاجها الأسر في شهر رمضان.

على جانب آخر أعلنت جمعية الهلال الأحمر تكفلها بكل النفقات العلاجية لثلاثة أطفال سوريين أشقاء لاجئين في لبنان يعانون مشكلات في السمع.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير: إن الجمعية ستتحمل كل النفقات العلاجية لهؤلاء الأطفال وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشيرا الى انهم سيجرون الفحوصات اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص في الأنف والأذن والحنجرة في لبنان وسيتم تحديد نوع العلاج والعمليات التي تحدد لهم فيما لن تتوانى الجمعية في تقديم الدعم الصحي والنفسي لهم.

ووزعت المساعدات عن طريق الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية الشريك المحلي للجمعية الكويتية للإغاثة وبإشراف سفارة الكويت في العراق وخلية ادارة الأزمات المدنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي.