قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إنه وفي ضوء التطورات الأخيرة والمتمثلة بالتوتر في العلاقات الأخوية بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر تؤكد الكويت على حتمية حل هذا الخلاف في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار بين الأشقاء.



وأعرب الشيخ صباح الخالد في تصريح أمس عن تقدير الكويت البالغ لكل الدول التي أجمعت على دعم جهود الكويت في هذا السياق، مشددا على أن الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية.



وأوضح أنه في ضوء تلك التطورات الأخيرة وانطلاقا من حرص صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على الحفاظ على هذه العلاقات الأخوية قوية ومتماسكة بما يدعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحفظ لدوله وحدتها ويعزز من دورها ومكانتها ويحقق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس فقد قام صاحب السمو الأمير بزيارة إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وبحث مع الأشقاء السبل الكفيلة بمعالجة هذا التوتر والخلاف والسعي لاحتوائه.



وأعرب الخالد عن تطلعه بأن يتحقق للمساعي الخيرة لصاحب السمو والوصول إلى توافق لتهدئة الموقف ومعالجة جذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية، مؤكدا استعداد الأشقاء في قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم والتجاوب مع المساعي السامية تعزيزا للأمن والاستقرار.