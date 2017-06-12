استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان امس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.