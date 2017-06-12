استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر صباح امس الملحق العسكري الياباني لدى البلاد العقيد دايسكي كادوتا وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله مقدما له الملحق العسكري العقيد أريما تاكاآكي خلفا له بمناسبة تسلم مهام عمله.
ووجه الخضر شكره وتقديره للعقيد دايسكي كادوتا على ما قام به من جهود أثناء فترة عمله، متمنيا له التوفيق والنجاح في حياته القادمة، متمنيا للعقيد أريما تاكاآكي التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد بما يعزز ويطور سبل التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف ورئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن أحمد العميري ومدير شؤون الملحقين والبعثات العسكرية العميد الركن نجيب الصقر.