أشادت رئيسة مكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في دول مجلس التعاون بدبي فاطمة جيلاني بجهود الهلال الاحمر الكويتي في اغاثة المنكوبين والمتضررين جراء الكوارث.

وقالت جيلاني في تصريح عقب لقائها رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر د. هلال الساير ان الهلال الاحمر الكويتي حقق إنجازات كبيرة في مجال العمل الانساني والإغاثي من خلال انشطته الكثيفة لإغاثة المنكوبين والمتضررين.

وثمنت جهود جمعية الهلال الاحمر في الدعم المتواصل للاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر الدولي في اغاثة المنكوبين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية.

واعتبرت ان تجربة الهلال الأحمر الكويتي في تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية «تجربة متميزة» حيث قدمت الكثير من المساعدات في كل من سورية واليمن والعراق والفلبين واندونيسيا وليبيا وغيرها من الدول والشعوب المحتاجة.

وقالت جيلاني إنها اطلعت خلال اللقاء على جهود الجمعية في اغاثة المتضررين اينما كانوا، مؤكدة اهمية التنسيق والتعاون لخدمة الانسانية جمعاء من خلال كل الوسائل المتاحة لضمان حياة افضل للمنكوبين.

من جانبه، أكد د. هلال الساير حرص جمعية الهلال الاحمر على العمل والتنسيق مع المنظمات الانسانية لاسيما الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر الدولي بهدف متابعة العمل الاغاثي والإنساني في تعزيز وتنسيق الجهود الاغاثية للمتضررين.



وقال ان الجمعية حريصة على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها باسم الكويت من خلال تقديم الدعم والمساندة اللازمين للمنكوبين جراء الكوارث الذين هم بحاجة ماسة الى الدواء والغذاء.



واشار الى العديد من المجالات المتاحة للتعاون بين الجمعية ومكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في دول مجلس التعاون في دبي من خلال الاستفادة بخبراتهم في مجالات التدريب المتبادل وتأمين المتطوعين في الميادين الانسانية.