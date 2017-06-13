الأمير هنأ تيريزا ماي بتشكيل الحكومة الجديدة وبحث مع الرئيس الفرنسي القضايا المشتركة والمستجدات الإقليمية والدولية وهنأ روسيا والفلبين بالعيد الوطني

الشومر: المنظمة الأميركية للغدد الصماء ترصد جائزة في كل عام لأفضل طبيب

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس د.إبراهيم محمد بحر العلوم وذلك بمناسبة زيارته للبلاد وقد أهدى سموه كتابا حول نشاطات مؤسسة بحر العلوم الخيرية (2016 ـ2017).

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وزير الصحة د. جمال الحربي حيث قدم لسموه د.كمال الشومر وذلك بمناسبة حصوله على الجائزة العالمية للمنظمة الأميركية لأطباء الغدد الصماء الاكلينيكية وأفضل طبيب دولي إكلينيكي لعام 2017 بأمراض الغدد الصماء.

هذا، وقد هنأه سموه بحصوله على الجائزة العالمية تقديرا لدوره المميز في مجال الغدد الصماء، مشيدا سموه بهذا الإنجاز الطبي العالمي والذي يسجل باسم الكويت، متمنيا له مزيدا من التقدم والنجاح.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

بدوره، قال د.كمال الشومر في تصريح له عقب لقاء صاحب السمو الأمير تشرفت بمقابلة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة حصولي على الجائزة العالمية من المنظمة الأميركية للغدد الصماء هذه المنظمة التي ترصد جوائز سنوية لأطباء من خارج الولايات المتحدة.

وأضاف «حقيقة بداية لما قابلت صاحب السمو وسمو ولي العهد قلت لهما ان شرف حصولي على هذه الجائزة بفضل دعم ومساندة كبيرة منهما حيث كان لهما الفضل الكبير بحصول احد ابناء الكويت على هذه الجائزة بدعمهما المباشر وغير المباشر عن طريق مجلس الوزراء وعن طريق وزارة الصحة وعن طريق المؤسسات الاكاديمية في الكويت وعن طريق العمل الانساني الذي يشهد له العالم في المناسبات الإقليمية والمحلية والدولية».

وأوضح الشومر ان هذه المنظمة ترصد جائزة في كل عام لأفضل طبيب متميز في العالم وتقدمها باسم الطبيب واسم دولته اذ تأسست منذ ما يقارب 35 سنة وهذه أول مرة في التاريخ يحصل على هذه الجائزة طبيب كويتي ويسجل اسمه في هذه المؤسسة.

وأفاد بقوله «تسجيل الاسم في هذه المؤسسة يعتبر شرفا للكويت ويبقى على مدى وجود هذه المؤسسة على طول العمر فالمؤسسة تضم في عضويتها 92 دولة يمثلها 16 ألف عضو يختارون واحدا في كل عام للجائزة.

وبين ان الاختيار يكون على أسس اكاديمية علمية من بينها الأبحاث والخبرة الأكاديمية والعملية في المستشفيات اضافة إلى العمل المرجعي وفق النظم واللوائح العالمية الموجودة في سجلات هذه المنظمة الأكاديمية إلى جانب «ضرورة ان يكون الذي يحصل على الجائزة مرشحا من اكثر من طبيب من خارج دولته حتى لا يكون هناك تحيز ويكون هناك حياد في الحصول على هذه الجائزة».

وقال الشومر «لما تشرفنا بمقابلة سمو الأمير كان هذا دافعا لنا يعكس النشاط والهمة لكل أطباء الكويت للحصول على مثل هذه الجوائز لرفع اسم الكويت ورفع مكانتها العلمية والأكاديمية في كل المناسبات والاقاليم والمجالات».

وأضاف ان «تسليم الجائزة كان في مايو الماضي في ولاية تكساس في منطقة اوستن وهذا الكلام الذي ذكرته لصاحب السمو الأمير ذكرته في كلمتي التي القيتها في هذه المناسبة في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الاميركية».

الى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد ضابط شرطة وإصابة عدد من رجال الأمن جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن خلال القيام بمهامها في حي المسورة في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، معربا سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق مؤكدا سموه وقوف الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها ومجددا موقف الكويت الرافض للارهاب بكافة أشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد ضابط شرطة وإصابة عدد من رجال الأمن جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن خلال القيام بمهامها في حي المسورة في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

من جانب آخر بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة لتيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تشكيلها للحكومة الجديدة، راجيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية، ومشيدا بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة والتأكيد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما، متمنيا سموه للمملكة المتحدة وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة لتيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تشكيلها للحكومة الجديدة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، كما جدد سموه التهنئة لفخامته بانتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية الصديقة، وقد عبر فخامته عن بالغ شكره على ما أبداه سموه من طيب المشاعر، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد أعرب سموه عن خالص تقديره لفخامته على هذا التواصل الذي يجسد عمق أواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، راجيا سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية الفرنيسية وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.