ولي العهد أشاد بمواقف عمر هاشم الإيجابية وإسهاماته الفكرية والعلمية في المجالين الدعوي والديني



استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر العلي.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وزير الصحة جمال الحربي، حيث قدم لسموه البروفيسور كمال الشومر أستاذ امراض الغدد الصماء والسكر بقسم الباطنية بكلية الطب بجامعة الكويت الحائز على جائزة التميز العالمية لأفضل طبيب اكلينيكي للغدد الصماء في العالم التي يقدمها الاتحاد الأميركي للغدد الصماء لعام 2017 بالولايات المتحدة الأميركية.

وقد أثنى سموه على هذا الإنجاز الذي يدعو الى الفخر والاعتزاز، والذي رفع اسم الكويت عاليا في المحفل الطبي العالمي، والذي يضاف الى إنجازات الكويت الطبية، متمنيا له كل التوفيق والسداد ومواصلة العطاء من اجل خدمة الوطن العزيز.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس د.إبراهيم محمد بحر العلوم والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وثمن سموه هذه الزيارة الكريمة سائلا الله العلي القدير ان يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة وبالعزة والمنعة، وان ينعم العراق الشقيق بالأمن والاستقرار من اجل تحقيق آمال وتطلعات شعبه، وان تسود المحبة والسلام شعوب العالم اجمع.

حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس عضو هيئة كبار علماء الازهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الازهر الاسبق د.احمد عمر هاشم، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. ورحب سموه بفضيلته ضيفا عزيزا في بلده الثاني الكويت، مشيدا بمواقفه الإيجابية واسهاماته الفكرية والعلمية في المجالين الدعوي والديني، سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، أشاد فضيلته بمكانة الكويت الدولية وما تبذله من جهود حثيثة في استقرار السلام العالمي بفضل قيادة وحكمة قائدها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، ودورها الرائد في المجالين الإنساني والخيري، داعيا العلي القدير ان يعيد هذا الشهر الكريم على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والرخاء. وقد أهدى سموه نسخة من أحدث مؤلفاته العلمية.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل ورئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.