قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مساء أمس الأول بزيارة الى نادي ضباط الجيش.

وكان في استقبال سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وكبار القيادات في الجيش من مختلف القطاعات العسكرية.



وأقيمت على شرف سموه مأدبة إفطار بهذه المناسبة.

إلى ذلك استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس د.إبراهيم محمد بحر العلوم والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.