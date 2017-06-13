كرمت سفارة الكويت لدى تنزانيا عددا من الطلبة والأيتام في مسابقة اقامتها لحفظ القرآن الكريم في مدرسة الإرشاد الديني في العاصمة دار السلام.

وأوضح سفير الكويت لدى تنزانيا جاسم الناجم في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس انه تم تكريم 30 يتيما في مدرسة الإرشاد الديني فضلا عن تكريم الفائزين في المسابقة من طلبة المدرسة.

وأوضح السفير الناجم ان التكريم يندرج في اطار «مبادرات الخير التي تتبناها كويت الخير في إطار حرصها على خدمة كتاب الله الكريم»، مضيفا ان المسابقة تجسد اهتمام الكويت بخدمة القرآن الكريم وتعكس تكامل جهود الدولة ومؤسسات العمل الخيري لخدمة الدين الحنيف.

وتنفذ الجمعيات واللجان الخيرية الكويتية عددا كبيرا من المشاريع في تنزانيا منها بناء المدارس والمراكز الصحية والمساجد ودور الأيتام وكفالتهم وحفر الآبار.