استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس محمد جاسم الصقر.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى الشيخة دانة ناصر صباح الأحمد، وذلك بمناسبة حصولها على الدكتوراه الفخرية في الرسائل الإنسانية من كلية دارتموث الأميركية، مشيدا سموه بهذا التكريم المتميز تقديرا لجهودها وإسهاماتها العلمية والفكرية والثقافية، متمنيا سموه لها دوام التوفيق ومواصلة النجاح لما فيه خير الوطن العزيز وعلو شأنه ورفع رايته في المحافل الإقليمية والدولية.