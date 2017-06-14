لندن - كونا: أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون انه سيلتقي الاسبوع الجاري وزراء خارجية كل من الكويت والسعودية والإمارات لبحث سبل تخفيف التوتر الجاري بين قطر وجيرانها من دون ان يذكر مكان الاجتماع او تحديد اليوم.

وقال جونسون في تصريح صحافي عقب لقائه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني انه كان على اتصال واطلاع مع نظرائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون حول تطورات الأوضاع بجميع تفاصيلها، داعيا «جميع الأطراف الى الامتناع عن أي تصعيد آخر».

وحث جونسون الأطراف الخليجية على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الأوضاع وإيجاد حل سريع لنزع فتيل الأزمة، مشيدا في هذا السياق بجهود الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد للتوصل الى حل.