التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية كارلفريد بيرغنر وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد السفير الألماني خلال اللقاء تأييد ودعم بلاده للجهود التي تقوم بها الكويت للوساطة بين الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى متمنيا لتلك الجهود كل التوفيق. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

كما اجتمع الجارالله في وقت لاحق مع رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في الرياض السفير ميكلي دورسو الذي يزور البلاد وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والكويت إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد السفير دورسو تقدير الاتحاد الأوروبي للدور الذي تقوم به الكويت للوساطة بين الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من جهة ودولة قطر من جهة أخرى، متمنيا لتلك الجهود كل التوفيق.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.