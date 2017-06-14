استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية بالمملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة، حيث نقل لسموه رسالة شفوية من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها جلالته عن دعمه الكامل لمساعي وجهود سموه الرامية لرأب صدع البيت الخليجي واحتواء الأزمة الخليجية وإزالة الخلافات من خلال الحوار بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخة دانة ناصر صباح الأحمد بمناسبة حصولها على الدكتوراه الفخرية في الرسائل الإنسانية من كلية دارتموث في الولايات المتحدة الأميركية، مشيدا سموه بهذا التكريم المتميز ومتمنيا لها دوام التوفيق والنجاح لخدمة الوطن الغالي ورفع رايته في المحافل الإقليمية والدولية.