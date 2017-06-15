صاحب السمو أقام مأدبة إفطار على شرف العاهل الأردني



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان عصر أمس الأول أخاه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لجلالته وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حيث قدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.



وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية الطيبة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة وأهمية التوصل الى حلول سياسية للازمات التي تمر بالمنطقة كما تم بحث اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية كما قدم صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة التهاني الى اخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة فوز الكويت بعضوية مجلس الامن غير الدائمة لعامي 2018-2019.



حضر اللقاء الشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري ووزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد وكبار المسؤولين بالدولة.



هذا وأقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان مساء أمس الأول مأدبة افطار على شرف أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لجلالته وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد.



بعد ذلك غادر صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة البلاد والوفد الرسمي المرافق له، حيث كان على رأس مودعيه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.



وكان صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصل إلى البلاد والوفد المرافق له عصر أمس الأول في زيارة أخوية، حيث كان على رأس مستقبليه على أرض المطار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.



هذا ورافق العاهل الأردني وفد رسمي ضم كلا من رئيس الوزراء د. هاني الملقي ورئيس الديوان الملكي الهاشمي د. فايز الطراونة ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.