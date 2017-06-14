غادر البلاد مساء اليوم الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لجلالته وذلك بعد زيارة أخوية للبلاد قدم فيها التهاني لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقد كان على رأس مودعي جلالته على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.