أكد عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح أن جميع الدول تعول على مساعي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل خلاف ذوي القربى داخل البيت الخليجي الواحد.
وخلال غبقة رمضانية أقامها على شرف السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، قال الشيخ عزام الصباح إن مساعي سمو الأمير الخيرة لاحتواء الأزمة بمنزلة السفينة المنجية من تدهور الأوضاع في المنطقة، مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات التي تحث على التواصل والتآخي بين جميع المسلمين في ظل هذا الشهر الكريم.