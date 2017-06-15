عمل الجهات المختصة يتركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

نيويورك ـ كونا: أكدت الكويت التزامها الكامل ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصلة الجهود الحثيثة لتعزيز هذه الحقوق والدمج الشامل لذوي الإعاقة في المجتمع.

جاء ذلك في بيان ألقته الملحق الديبلوماسي في بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة فرح الغربللي أمام الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي انطلقت فعالياتها بمقر الأمم المتحدة وتستمر حتى يوم الخميس.

وأوضحت الغربللي أن عمل الجهات الكويتية المختصة يتركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار رؤية الكويت بحلول عام 2035 نحو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تستوجب تطوير الإنسان الكويتي باعتباره الهدف والوسيلة للنهضة التنموية الشاملة في البلاد، مضيفة أن الكويت تعمل على «الاحتواء والمشاركة لأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم لتنفيذ الاتفاقية».

وقالت «بدأت الدولة ممثلة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتبني أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة في مجال الإعاقة والتي أعلنتها الأمم المتحدة في مجالات الصحة والرفاه والتعليم الجيد والعمل اللائق والنمو الاقتصادي بشراكة مجتمعية متبادلة بين القطاعات المختلفة الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي والقطاع الخاص».

وأضافت الغربللي في بيانها أن الكويت تسعى الى ترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز في جميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة وذوي الإعاقة الذهنية على وجه التحديد.



وأشارت الى بادرة غير مسبوقة دوليا حيث يستقبل البرلمان الكويتي الأشخاص ذوي الإعاقة على المقاعد البرلمانية سنويا منذ 11 عاما لمناقشة قضاياهم ومتابعة تفعيل بنود الاتفاقية الدولية والقانون الوطني الخاص بشؤونهم.