أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن انتهاء البرنامج من تحويل المبالغ المستحقة للعاملين في القطاع الخاص حيث ستودع في حساباتهم البنكية 20 يونيو الجاري كما تم ايداع مكافأة الخريجين وبدل البحث عن العمل امس، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وقال إن المبلغ الذي تم تحويله لنظام العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء بلغ 38 مليونا و206 ألاف دينار، لـ 57 ألفا و210 مواطنين ممن يعملون بالقطاع الخاص.



كما تم تحويل 6 ألاف و739 دينارا إلى 51 باحثا عن عمل، وكذلك تم ايداع مليون و171 ألف دينار لـ 3594 خريجا.