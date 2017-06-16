التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وزير خارجية الجمهورية التركية مولود أوغلو امس بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، وتم خلال اللقاء تناول أطر تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين واستعراض التعاون الوثيق بين الكويت والجمهورية التركية في كل المجالات ومختلف الأصعدة إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مختلف التطورات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.