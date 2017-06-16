الناجم:المسابقة تجسد اهتمام الكويت بخدمة القرآن الكريم وتعكس تكامل جهود الدولة

كرمت سفارتنا لدى تنزانيا عددا من الطلبة والايتام في مسابقة اقامتها لحفظ القرآن الكريم في مدرسة الإرشاد الديني بالعاصمة دار السلام.

وفي هذا الاطار أوضح سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم في بيان تلقته «كونا» انه تم تكريم 30 يتيما في مدرسة الارشاد الديني فضلا عن تكريم الفائزين في المسابقة من طلبة المدرسة اضافة الى انه تم عمل افطار صائم لعدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس بعدد يتجاوز ٣٠٠ وجبة.

وأوضح السفير الناجم ان التكريم يندرج في اطار «مبادرات الخير التي تتبناها كويت الخير في إطار حرصها على خدمة كتاب الله الكريم» مضيفا ان المسابقة تجسد اهتمام الكويت بخدمة القرآن الكريم وتعكس تكامل جهود الدولة ومؤسسات العمل الخيري لخدمة الدين الحنيف.

من جانبها، ‎أشادت عضو البرلمان التنزاني زينب فولو بوقوف الكويت الدائم إلى جانب الشعب التنزاني، ‎وأعربت عن شكرها للجهود التي تبذلها الكويت اميرا وحكومة وشعبا في دفع مسيرة العطاء، مشيرة الى ان كويت الخير لم تبخل يوما في تقديم المساعدات الخيرية والانسانية للشعوب المحتاجة، داعية الله عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

بدوره، أكد مدير المركز الاسلامي التابع للأزهر الشريف في تنزانيا الشيخ محسن السيد ان الكويت دائما سباقة في فعل الخيرات، لافتا الى ان العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية تقيم العديد من المشاريع الانسانية والخيرية لدعم ومساعدة المحتاجين وتحسين مستوى معيشتهم ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية التي يتلقونها اضافة الى الاهتمام بالمشاريع التنموية والتي توفر حياة كريمة للعاطلين عن العمل.