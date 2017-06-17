أكد قنصلنا العام في جدة وائل الهذال حرص القنصلية على خدمة الكويتيين المتواجدين حاليا في السعودية لأداء فريضة العمرة وخلال إجازة عيد الفطر السعيد.
ودعا الهذال في تصريح لـ «كونا» المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في الأراضي السعودية الى التواصل مع القنصلية في حالات الطوارىء على الرقم (00966535571133) أو الرقم (00966126059988) متمنيا للجميع السلامة والتوفيق.
ورفع الهذال بهذه المناسبة اسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر السعيد.