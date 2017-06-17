قال مندوبنا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) د.مشعل حيات إن الكويت ممثلة بالوفد الدائم شاركت بصفة مراقب في الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

وذكر السفير حيات في تصريح لـ «كونا» ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب شارك أيضا في المؤتمر برئاسة الأمين العام المساعد لشؤون الثقافة في المجلس محمد العسعوسي.

وبين انه تم على هامش الدورة انتخاب أعضاء جدد لعضوية اللجنة الحكومية لحماية وتعزيز أشكال تنوع التعابير الثقافية إذ فازت كل من كندا وفنلندا بالتزكية في المجموعة الاولى التي تمثل أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وكل من كرواتيا ولاتفيا في الانتخابات عن المجموعة الثانية (أوروبا الشرقية).

وأضاف انه تم كذلك انتخاب كل من الأرجنتين وكولومبيا بالتزكية عن المجموعة الثالثة (أميركا اللاتينية والكاريبي) وكل من الصين وكوريا الجنوبية بالتزكية عن المجموعة الرابعة (آسيا والمحيط الهادي).

وأشار إلى انه تم انتخاب كل من كينيا ومالي بالتزكية عن المجموعة الخامسة أ (افريقيا) ومصر والعراق عن المجموعة الخامسة التي تمثل المجموعة العربية وكان المرشح عنها: قطر والعراق ومصر.