زار وفد من القنصلية الكويتية العامة وجمعية الهلال الاحمر دار العجزة والمسنين في مدينة البصرة العراقية من اجل تقديم الدعم اللازم لهم. وقال قنصلنا العام في البصرة يوسف الصباغ في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أول من أمس ان هذه الزيارة جاءت شعورا بالمسؤولية ولتفقد أحوال المسنين والعجزة وتوفير جزء من احتياجاتهم المعنوية والمادية. من جهته، اكد رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الى البصرة شملان عبدالرحيم في تصريح مماثل ان زيارة دار العجزة والمسنين تأتي ضمن حملة «الكويت بجانبكم» التي اطلقتها حكومة الكويت وأشرفت عليها القنصلية الكويتية العامة في البصرة.

وأشار الشملان الى أن الزيارة تضمنت توزيع مساعدات غذائية واخرى عينية، حيث تم تقديم 100 سلة غذائية بالاضافة الى ألبسة رجالية ونسائية للمستفيدين في الدار والبالغ عددهم 40 شخصا.